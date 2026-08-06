1 hafta daha mühlet istedi

Hyeon Gyu-Oh'un yanına nokta atışı golcü transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar, tamamen Dusan Vlahovic transferine yoğunlaştı. Başkan Serdal Adalı, Sırp golcüyü transfer etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. İtalyan gazeteci Marco Conterio da haberinde, Beşiktaşlı kurmayların Vlahovic'i renklerine katmak için bastırdığını duyurdu. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan 26 yaşındaki forvet için "Ağustosun ortasına kadar bekleyebiliriz" görüşünde.

1 HAFTA DAHA MÜHLET İSTEDİ

Yaklaşık 1.5 aydır siyah beyazlı kulübün radarında yer alan Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'a yanıt vermek için 1 hafta daha süre talep ettiği ifade edildi. Tecrübeli santrforun Avrupa'nın 5 büyük liginden gelebilecek teklifleri değerlendirmek istediği aktarıldı. Kariyerinde 325 karşılaşmaya çıkan Sırp forvet, 140 gol, 26 asistlik performans sergiledi.