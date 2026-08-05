Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Hradec Kralove kalecisi Adam Zadrazil, eşleşmeyi değerlendirdi. Çekya ekibinin kalecisi yarınki ilk maçı anımsatıp, "İlk maçı evimizde oynamak bizim için avantaj. Beşiktaş'ın kalitesini biliyoruz, bizi çok zor bir eşleşme bekliyor. Ancak bu maç taraftarlarımız ve kulübümüz için bir bayram olacak. Avrupa'da daha önce sürpriz yaptık, neden bir kez daha olmasın?" dedi.