Kralove mesaisi

Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın akşam Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

ÇEKYA YOLCULUĞU BUGÜN OLACAK

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam Hradev Kralove ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Çekya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yolculuk öncesinde saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.