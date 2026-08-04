Kartalın şövalyesi Trossard

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, siyah- beyazlıların tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu. Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 202 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki 2. Belçikalı futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi olmuştu.

ARSENAL'İN BANKOSU OLDU

Belçika'da Genk ve Westerlo ile kupalar kazanan ve 2019-20 sezonunda Brighton'ın yolunu tutan Trossard, 2022-23'te ise Arsenal ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin geçen sezon 22 yıl sonra elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda kadronun değişilmezleri arasında yer alan Trossard, 31 maçta 6 gol ve 6 asistle oynadı. 2023-24'te Arsenal ile İngiltere Süper Kupa'sını kazandı.