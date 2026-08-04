Höjberg'te sürpriz gelişme

Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alan Pierre-Emile Höjberg ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınına göre, Marsilya'nın Danimarkalı 6 numara ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alan Pierre-Emile Höjberg ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınına göre, Marsilya'nın Danimarkalı 6 numara ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Fransız ekibinin, Höjberg için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ileri sürüldü. Orta sahaya lider özellikli oyuncu eklemeyi planlayan siyah beyazlıların 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor.