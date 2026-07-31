CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sahada çok akıllıca oynadık

Sahada çok akıllıca oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Sahada çok akıllıca oynadık
Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Bu sahada kazanmak zordu. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda istediklerimizi yaptık. İki maçta da gol yemedik. Bu bizim için önemliydi. İlk maçı kazandığımız için fazla risk almadık. Gol yeseydik işimiz çok zorlaşacaktı. Bence bu maçta akıllıca oynadık. Önemli olan turu geçmekti ve bunu başardığımız için çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç yok. Gide
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de forvet mesaisi! 2 yıldıza teklif...
Reijnders'e Osimhen taktiği!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Aydın, Balıkesir Muğla... "Tüm gücümüzle sahadayız"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafael Leao'nun B planı hazır!
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 00:03
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 00:03
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor 00:02
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 00:02
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 00:02
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 00:02
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 00:02
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 00:02
F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! 00:02