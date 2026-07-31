Sahada çok akıllıca oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Bu sahada kazanmak zordu. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda istediklerimizi yaptık. İki maçta da gol yemedik. Bu bizim için önemliydi. İlk maçı kazandığımız için fazla risk almadık. Gol yeseydik işimiz çok zorlaşacaktı. Bence bu maçta akıllıca oynadık. Önemli olan turu geçmekti ve bunu başardığımız için çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç yok. Gide