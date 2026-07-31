Siyah-beyazlıların stoper alternatifleri arasında yer alan Leo Pereira'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Siyah-beyazlıların stoper alternatifleri arasında yer alan Leo Pereira'dan kötü haber geldi. Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki stoper, Brezilya Serie A'da İnternacional maçının 13'üncü dakikasında sol dizinde problem yaşadı. İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı savunmacı, ikinci 45 dakikaya ise çıkmadı. Bu olumsuz gelişme Beşiktaş'ta endişeye neden oldu. Çekişme içinde geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.