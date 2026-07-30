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Haberler Beşiktaş Roma'dan Beşiktaş'a Matias Soule yanıtı! Dev rakam ortaya çıktı

Roma'dan Beşiktaş'a Matias Soule yanıtı! Dev rakam ortaya çıktı

Beşiktaş, sağ kanat transferi için Roma'nın Arjantinli yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların kiralama teklifine yanıt veren İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için talep ettiği bonservis ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Roma'dan Beşiktaş'a Matias Soule yanıtı! Dev rakam ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat için Arjantinli oyuncu Matias Soule'yi gündemine aldı ancak Roma beklentiyi çok yüksekten açtı. Salah sürecinin tıkanması nedeniyle diğer alternatiflere yönelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki yıldızını listesine ekledi.

Beşiktaş, genç futbolcu için öncelikle satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan yetkililerle temas kurdu. Serie A ekibi, Soule için tekliflere açık olduğunu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak amacıyla bonservisli satış yapması gerektiğini bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kiralık formülünü geri çeviren Roma'nın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon Euro oldu. Matias Soule ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği aktarıldı.

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