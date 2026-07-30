Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat için Arjantinli oyuncu Matias Soule'yi gündemine aldı ancak Roma beklentiyi çok yüksekten açtı. Salah sürecinin tıkanması nedeniyle diğer alternatiflere yönelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki yıldızını listesine ekledi.

Beşiktaş, genç futbolcu için öncelikle satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan yetkililerle temas kurdu. Serie A ekibi, Soule için tekliflere açık olduğunu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak amacıyla bonservisli satış yapması gerektiğini bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kiralık formülünü geri çeviren Roma'nın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon Euro oldu. Matias Soule ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği aktarıldı.