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Haberler Beşiktaş Youssouf Fofana iddiası

Youssouf Fofana iddiası

Merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı transfer listesine ekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Youssouf Fofana iddiası
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah beyazlı yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Milan'dan ayrılması beklenen Fransız ön liberoyu gündemine aldı. Serie A devinin 27 yaşındaki ön libero için bonservis beklentisi 20 milyon euro. İtalyan ekibi 2024 yaz transfer döneminde Monaco'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Fofana'yı renklerine katmıştı.
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