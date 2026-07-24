Youssouf Fofana iddiası

Merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı transfer listesine ekledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah beyazlı yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Milan'dan ayrılması beklenen Fransız ön liberoyu gündemine aldı. Serie A devinin 27 yaşındaki ön libero için bonservis beklentisi 20 milyon euro. İtalyan ekibi 2024 yaz transfer döneminde Monaco'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Fofana'yı renklerine katmıştı.