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Haberler Beşiktaş Pozitif bir gece

Pozitif bir gece

İtaliano, galibiyet sonrası “Bizim için pozitif bir gece. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geliştirmemiz gereken daha çok şey var” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Pozitif bir gece
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano 1-0'lık galibiyeti değerlendi. Tüpraş Stadı'ndaki atmosfere dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Keşke hala futbolcu olsaydım ve şu maçta oynayabilseydim. Çünkü Beşiktaş taraftarı ve Tüpraş Stadı bir harika. İtici bir güç. Maça gayet iyi başladık. Çok fazla gol şansı yakaladık. İkinci yarıda Midtjylland daha çok kapandı. Onlara tek şans verdik. Onu da Nübel kurtardı. İlk maçı kazandık, şimdi rövanşın hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için pozitif bir gece. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geliştirmemiz gereken daha çok şey var. En yüksek seviyemizde değiliz. Gelecek adına ümitliyim."
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