Orkun'dan füze

Yeni sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland maçıyla açan Beşiktaş, taraftarı önünde zaferle başladı. Danimarka ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Kara Kartal'da Avrupa zaferine damga vuran isim kaptan Orkun Kökçü oldu. 10 kişi kalan Midtjylland önünde tur kilidini açan tecrübeli orta saha, siyah-beyazlıların yeni sezondaki ilk golünü ağlara gönderen isim olmayı başardı.

BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Geçen sezonu kötü bitiren Beşiktaş'ta son dönemin çıkış yapan futbolcularından olan Orkun Kökçü, 26. dakikada Cerny'nin şık pasıyla ceza yayının solunda topla buluştu. Ardından uzak mesafeden kaleyi düşünen Orkun'un gönderdiği füze, kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu. Yıldız maestro, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 41 karşılaşmada 10 gol, 8 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÇALIŞTIĞIM GİBİ GÜZEL BİR GOL OLDU

Midtjylland zaferini getiren golü atan Orkun Kökçü, idmanlarda çalıştığı şekilde golü attığını söyledi. Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Rövanşta da kazanıp turlayacağız" dedi.