Kartal kanatlandı

Yeni sezona yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle giren Beşiktaş, ilk resmi maçına dün Dolmabahçe'de Midtjylland karşısında çıktı. Geçen sezona göre çehresi oldukça değişen siyah- beyazlılar, ilk düdükten itibaren topun kontrolünü eline aldı. Henüz 2'nci dakikada Cerny, 3'te ise Salih Özcan'la net fırsatlar harcandı. Dakikalar 15'i gösterdiğinde Etim, kırmızı kartla oyundan atıldı, Midtjylland 10 kişi kaldı, Beşiktaş da sazı eline aldı.

FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCADI

Bir kişi eksik rakibi karşısında oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, aradığı golü 26'da kaptanı Orkun Kökçü'yle buldu. 29'da Murillo direğe takılırken, Olaitan net fırsatları harcadı. İkinci yarıda Oh, Semih Kılıçsoy ve Cerny'yle farkı artıracak pozisyonları değerlendiremeyen siyahbeyazlılar, maçı 1-0 kazandı, önümüzdeki hafta Danimarka'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı kaptı. Temsilcimiz, turu atlarsa Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ne yükselecek.

KARA KARTAL 75 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra taraftarının karşısına çıktı. En son iç saha maçını 9 Mayıs'taki Trabzonspor derbisinde oynayan siyah-beyazlılar, tam 75 gün sonra taraftarıyla buluştu. Teknik direktör Vincenzo Montella da ilk kez Beşiktaş'ın başında resmi maçına çıkarken, yeni transferlerden Nübel, Salih ve İlhan 11'de maça başladı.

İLHAN FAKILI IŞIK VERDİ

Beşiktaş'ın Clermont'tan renklerine kattığı İlhan Fakılı, ilk 11'de görev aldı. Vincenzo İtaliano'nun sol kanatta verdiği 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Özellikle ilk yarıda sol kanadı etkili kullanan İlhan, hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekti. 63'teyerini Rashica'ya bıraktı.

SALİH ÖZCAN'A TAM NOT

Yeni transferlerden Salih Özcan, Midtjylland karşısındaki oyunuyla otoritelerden tam not aldı. Ön libero pozisyonunda görev yapan milli oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında rakibin birçok önemli atağını kesti. Salih Özcan maç sonrası "Takım beni çok iyi karşıladı. Kamp da iyi geçti. Çok mutluyum" dedi.

ETİM'E DİREKT KIRMIZI

Zorlu mücadelenin 16'ncı dakikasında Midtjylland 10 kişi kaldı. Bu dakikada konuk takımdan Etim, Djalo'nun bileğine doğru yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İspanyol hakem Burgos'un bu pozisyonda Nijeryalı oyuncuya tereddütsüz kırmızı kart çıkarması dikkat çekti.

JUNİOR OLAİTAN SAÇ BAŞ YOLDURDU

Teknik direktör İtaliano'nun 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Junior Olaitan, ilk yarıda kaçırdığı 2 net gol pozisyonuyla tribünlere saç baş yoldurdu. 22'de Oh'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Beninli futbolcu, topu kötü bir vuruşla yandan dışarı attı. 7 dakika sonra kaptan Orkun'un içeri çevirdiği meşin yuvarlağı bomboş pozisyonda ıskalayan Olaitan takımını golden etti.