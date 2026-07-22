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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Trossard Kartal'ın Şovalyesi

Trossard Kartal'ın Şovalyesi

Belçika'da Genk ve Westerlo ile kupalar kazanan ve 2019-20 sezonunda Brighton'ın yolunu tutan Trossard, 2022-23'te ise Arsenal ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin geçen sezon 22 yıl sonra elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda kadronun değişilmezleri arasında yer alan Trossard, 31 maçta 6 gol ve 6 asistle oynadı. 2023-24'te Arsenal ile İngiltere Süper Kupa'sını kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Trossard Kartal'ın Şovalyesi

Belçika'da Genk ve Westerlo ile kupalar kazanan ve 2019-20 sezonunda Brighton'ın yolunu tutan Trossard, 2022-23'te ise Arsenal ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin geçen sezon 22 yıl sonra elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda kadronun değişilmezleri arasında yer alan Trossard, 31 maçta 6 gol ve 6 asistle oynadı. 2023-24'te Arsenal ile İngiltere Süper Kupa'sını kazandı.

203. YABANCI 2. BELÇİKALI

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, siyah- beyazlıların tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu. Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 202 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki 2. Belçikalı futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi olmuştu.

TARAFTARLARI COŞTURDU

Beşiktaşlı futbolseverler Tüpraş Stadı'nı "Leandro Trossard" tezahüratlarıyla inletti.

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