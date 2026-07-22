Trossard kadroda yok

Beşiktaş’ın yarın oynayacağı Midtjylland maçı için UEFA’ya bildirdiği kadro belli oldu. Arsenal’den transfer edilen Belçikalı maestro listede yer almadı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Hazırlıkları yoğun bir tempoda sürdüren Beşiktaş, ilk resmi ve ciddi sınavına yarın çıkacak. Siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Beşiktaş karşılaşma öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Arsenal'den renklere bağlanan Leandro Trossard kadroda yer almadı. Kadro şöyle: Kaleci: Nübel, Doğan, Emre Bilgin. Defans: Agbadou, Uduokhai, Ouattara, Taylan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo. Orta Saha: Orkun, Salih, Ndidi, Hadziahmetovic, Rashica, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan. Forvet: Oh, Mustafa, Semih. Siyah beyazlı takım, Midtjylland'ı elemesi halinde 3'üncü eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.