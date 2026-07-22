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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Trossard kadroda yok

Trossard kadroda yok

Beşiktaş’ın yarın oynayacağı Midtjylland maçı için UEFA’ya bildirdiği kadro belli oldu. Arsenal’den transfer edilen Belçikalı maestro listede yer almadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Trossard kadroda yok
Hazırlıkları yoğun bir tempoda sürdüren Beşiktaş, ilk resmi ve ciddi sınavına yarın çıkacak. Siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Beşiktaş karşılaşma öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Arsenal'den renklere bağlanan Leandro Trossard kadroda yer almadı. Kadro şöyle: Kaleci: Nübel, Doğan, Emre Bilgin. Defans: Agbadou, Uduokhai, Ouattara, Taylan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo. Orta Saha: Orkun, Salih, Ndidi, Hadziahmetovic, Rashica, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan. Forvet: Oh, Mustafa, Semih. Siyah beyazlı takım, Midtjylland'ı elemesi halinde 3'üncü eleme turunda Tromsö-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
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