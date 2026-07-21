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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Trossard en iyi 11'de

Trossard en iyi 11'de

Veri analiz şirketi Opta, Beşiktaş’ın yeni yıldızı Leandro Trossard’ı 2026 Dünya Kupası’nın en iyi 11’ine seçti. 31 yaşındaki Belçikalı maestro, 17 kilit pas ve yüzde 84 pas isabet oranıyla beğeni topladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Trossard en iyi 11'de

Beşiktaş'ın Arsenal'den renklerine bağladığı Trossard, Dünya Kupası'nda Belçika'nın en etkili oyuncusu oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve 48 takımın mücadele ettiği dev turnuvanın ardından veri analiz şirketi Opta'nın istatistikleri ışığında en iyi 11 belirlendi. 31 yaşındaki maestro, Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansıyla altın karmaya adını yazdırdı.

5 GOLE DİREKT ETKİ

Trossard Belçika Milli Takımı ile forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla 5 gole doğrudan katkı yaparak otoritelerin beğenisini kazandı. Tecrübeli sol kanat, ayrıca toplam 510 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 17 kilit pas üretirken, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı. Trossard'ın Belçika Milli Takımı'ndaki süper oyunu, yeni sezon öncesi siyah beyazlı camiada heyecan yarattı.

İŞTE ALTIN KARMA

Opta'nın istatistik verilerine göre belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu: Kobel (İsviçre), Cucurella (İspanya), Martinez (Arjantin), Cubarsi (İspanya), Porro (İspanya), Rodri (İspanya), Bellingham (İngiltere), Messi (Arjantin), Mbappe (Fransa), Trossard (Belçika), Haaland (Norveç).

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