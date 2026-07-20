Teknik direktör Vincenzo İtaliano, uzun lig maratonunda orta saha rotasyonunu güçlendirmek için bu bölgeye mutlaka takviye talep ediyor. Beşiktaş transfer komitesinin Marsilya forması giyen Pierre Emile Hojbjerg'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Geçen yaz transfer döneminde Tottenham'dan 13.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibine transfer olan Danimarkalı orta saha için düğmeye basıldı. Serdal Adalı yönetiminin hem 30 yaşındaki oyuncu hem de Marsilya ile pazarlıklara başladığı aktarıldı. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Hojberg'in kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2028'de sona erecek.

10 GOLE DİREKT ETKİ

Geçen sezon Ligue 1'de (Fransa Ligi) 32 maçta forma şansı bulan Danimarkalı yıldız, 4 kez ağları havalandırırken, 5 de asiste imza attı. Fransa Kupası'nda 2 karşılaşmada süre alan Hojberg, 1 gol attı. 97 kez Danimarka Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli oyuncu, 11 kez fileleri salladı.

RAKİPLER GÜÇLÜ

Pierre Emile Hojbjerg'i isteyen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Danimarkalı oyuncunun transferi için Kartal'ın dev rakipleri bulunuyor. İtalyan devi Milan orta saha rotasyonu için deneyimli futbolcu ile yakından ilgileniyor. Hojberg ayrıca Çizme'nin diğer ekibi Juventus'un da radarında yer alıyor.