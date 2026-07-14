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Haberler Beşiktaş Spartak Trnava-Beşiktaş hazırlık maçı CANLI

Spartak Trnava-Beşiktaş hazırlık maçı CANLI

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'daki kampın son gününde Spartak Trnava ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 19:42
Spartak Trnava-Beşiktaş hazırlık maçı CANLI

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak hazırlık mücadelesinde Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Spartak Trnava ile Beşiktaş arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

(CANLI SKOR TAKİBİ)

İKİNCİ YARI OYNANIYOR:

Spartak Trnava 3-1 Beşiktaş (Haberi güncellemek için tıklayın)

(13' İlhan Fakılı)

(37' Philip Azango)

(45' Lorent Mehmeti)

(47' Filip Trello)

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:

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SPARTAK TRNAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava-Beşiktaş maçı TSİ 18.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

SPARTAK TRNAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Spartak Trnava-Beşiktaş maçı Slovakya'da bulunan CITY Stadyumu'nda oynanıyor.

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