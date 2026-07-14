Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak hazırlık mücadelesinde Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Spartak Trnava ile Beşiktaş arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

(CANLI SKOR TAKİBİ)

İKİNCİ YARI OYNANIYOR:

Spartak Trnava 3-1 Beşiktaş (Haberi güncellemek için tıklayın)

(13' İlhan Fakılı)

(37' Philip Azango)

(45' Lorent Mehmeti)

(47' Filip Trello)

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:

Beşiktaş: Doğan, Taylan, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, İlhan, Semih

SPARTAK TRNAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava-Beşiktaş maçı TSİ 18.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

SPARTAK TRNAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Spartak Trnava-Beşiktaş maçı Slovakya'da bulunan CITY Stadyumu'nda oynanıyor.