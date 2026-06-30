Gelecek sezon için Emmanuel Agbadou'nun partnerini bulmayı amaçlayan Beşiktaş, gözünü Brezilya'ya çevirdi.

RTI Esporte'nin haberine göre Beşiktaş, Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo'yu kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli stoper için 7 milyon euro teklif ileten siyah-beyazlılara yanıt geldi.

VAZGEÇİLMEZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bahia yönetimi bu teklifi pazarlık masasına dahi oturmadan geri çevirdi. Kulüp içinde Ramos Mingo'nun sezonun geri kalanı için vazgeçilmez isimlerden biri olarak görüldüğü belirtildi.

UDINESE DE İSTİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Udinese'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi. İtalyan kulübünün transfer şartlarını öğrenmek için Güney Amerika ekibiyle temasa geçtiği ancak henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

ARALIK 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Bahia'nın transfer konusunda aceleci davranmadığı belirtildi. Ramos Mingo'nun kulüple olan sözleşmesi Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Bu durum, Brezilya kulübünün olası pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bahia formasıyla 22 maçta görev alan Ramos Mingo, 1900 dakika süre aldı. 24 yaşındaki stoperin piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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