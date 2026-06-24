Beşiktaş'tann golcü operasyonu! Ya Vlahovic ya Pavlidis

Beşiktaş golcü transferine hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer listesinde iki önemli yıldız dikkat çekiyor. İlk olarak Juventus'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Dusan Vlahovic'in öne çıktığı belirtildi. Sırp golcüye imza parası için 8 milyon euroya kadar çıkıldığı ifade edildi. Kartal'ın 26 yaşındaki forveti kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Vlahovic'in de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmaya başladığı da dile getirildi.

BENFICA'YA YENİ TEKLİF

Kartal'da Vlahovic'te bir sorun çıkması halinde alternatif isim belirlendi. Benfica'dan ayrılması beklenen Vangelis Pavlidis'in B planı olduğu kaydedildi. Portekiz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın teklifini artırdığı belirtildi. A Bola'da yer alan haberde; Yunan yıldız konusunda siyahbeyazlıların son derece ciddi olduğu vurgulandı. Pavlidis'in de kendisine gelecek bütün teklifler içerisinde değerlendireceği ve karar alacağı aktarıldı.