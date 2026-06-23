Beşiktaş'tan kanada Viking! Andreas Skov Olsen...

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyun anlayışında kanat oyuncuları büyük önem teşkil ediyor. Geçen sezon bu bölgeden neredeyse hiç verim alamayan siyah-beyazlılar, önemli bir ismi daha listesine ekledi. Sun'da yer alan habere göre Beşiktaşlı yetkililer, bonservisi Wolfsburg'da olan Andreas Skov Olsen için harekete geçti. Geçen sezon kış döneminde Glasgow Rangers'a kiralanan 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu için Bundesliga temsilcisi ile görüşmelere başlandığı aktarıldı. Haberde Kara Kartal'ın oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katma veya kiralama seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi. Bundesliga'da tarihinde ilk kez küme düşen Alman ekibinin, maaş bütçesini azaltmak istediği ve 26 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Kulübüyle Haziran 2029'a kadar mukavelesi olan ve Danimarka Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Skov Olsen'in, Vincenzo Italiano'nun transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

OPSİYONU KULLANMADILAR

Wolfsburg'un ara transfer döneminde Glasgow Rangers'a kiraladığı Andreas Skov Olsen, İskoç devinde 11 maçta forma buldu. 1 kez ağları sallayan Viking, 3 de gol pası vererek 4 gole katkıda bulundu. Rangers oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı.

VACLAV CERNY İLE BENZERLİK

Beşiktaş geçen yıl yaz transfer döneminde Vaclav Cerny'yi yine Wolfsburg'dan renklerine katmıştı. Çekyalı kanat oyuncusu tıpkı Andreas Skov Olsen gibi Glasgow Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti. Siyah-beyazlı yönetimin Alman kulübüyle olan sıcak ilişkileri transfer için avantaj teşkil ediyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Skov Olsen, çok yönlü oyuncu profilinde. Her iki kanatta da görev alabilen Danimarkalı futbolcu, sol ayağını raket gibi kullanabiliyor. Kanattan merkeze kat ederek kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. 1.87'lik boyuyla hava toplarında ve ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurabiliyor.