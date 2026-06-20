Teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emenat ettikten sonra transfere hız veren Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenilemek isteyen siyah beyazlılar yine de bir yabancı kaleci transferi de yapmak istiyor. Kara Kartal, Almanya'yla Dünya Kupası'nda yer alan Alman devi Bayern Münih'in 2023'ten bu yana Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kalecisi Alexander Nübel'i listesinde 1 numaraya yazmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli eldiven ve Bayern Münih'le görüşmelere başlandı.

ÖNDER ÖZEN'DEN ÇIKARMA

Haberin detayında, Bayern Münih'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nübel için Beşiktaş'tan 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis talep ettiği ve 10 milyon euronun altına inmediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in transferi gerçekleştirmek amacıyla Almanya'yı çıkarma yaptığı ve Bayern yönetimiyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Bayern Münih'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Nübel'in de Dünya Kupası sonrasında geleceğini netleştireceği öğrenildi.

49 MAÇIN 14'ÜNÜ GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Schalke VE Monaco formaları da giyen Alexander Nübel, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 49 maçta kalesinde 70 gol görürken, 14 karşılaşmayı gol yemeden tamamlayıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BAYERN'LE ÜÇLEME YAPTI

Alexander Nübel 2020-2021'de Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. 2024-2025'te de Stuttgart'la Almanya Kupası sevincini yaşadı.