CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Alexander Nübel pazarlıkları!

Beşiktaş'ta Alexander Nübel pazarlıkları!

Ersin Destanoğlu kalsa bile yabancı bir kaleci transferi planlayan Beşiktaş, Bayern Münihli Alexander Nübel konusunda tüm şartlarını zorluyor. 10 milyon euro’nun altına inmeyen Alman deviyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta Alexander Nübel pazarlıkları!

Teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emenat ettikten sonra transfere hız veren Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenilemek isteyen siyah beyazlılar yine de bir yabancı kaleci transferi de yapmak istiyor. Kara Kartal, Almanya'yla Dünya Kupası'nda yer alan Alman devi Bayern Münih'in 2023'ten bu yana Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kalecisi Alexander Nübel'i listesinde 1 numaraya yazmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli eldiven ve Bayern Münih'le görüşmelere başlandı.

ÖNDER ÖZEN'DEN ÇIKARMA

Haberin detayında, Bayern Münih'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nübel için Beşiktaş'tan 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis talep ettiği ve 10 milyon euronun altına inmediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in transferi gerçekleştirmek amacıyla Almanya'yı çıkarma yaptığı ve Bayern yönetimiyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Bayern Münih'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Nübel'in de Dünya Kupası sonrasında geleceğini netleştireceği öğrenildi.

49 MAÇIN 14'ÜNÜ GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Schalke VE Monaco formaları da giyen Alexander Nübel, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 49 maçta kalesinde 70 gol görürken, 14 karşılaşmayı gol yemeden tamamlayıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BAYERN'LE ÜÇLEME YAPTI

Alexander Nübel 2020-2021'de Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. 2024-2025'te de Stuttgart'la Almanya Kupası sevincini yaşadı.

İşte İsmail Kartal'ın kadro raporu!
Türkiye-Paraguay | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
2026 Dünya Kupası: Türkiye - Paraguay | CANLI
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! 01:26
Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık 01:19
Jasikevicius: Her ülkede bunlar olmuyor Jasikevicius: Her ülkede bunlar olmuyor 01:17
Tuncay Şanlı'dan çağrı: Eleştirileri azaltın Tuncay Şanlı'dan çağrı: Eleştirileri azaltın 01:15
Podolski'den F.Bahçe açıklaması! Podolski'den F.Bahçe açıklaması! 20:19
Potada şampiyon F.Bahçe Beko! Potada şampiyon F.Bahçe Beko! 19:44
Daha Eski
Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... 19:20
Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! 13:38
F.Bahçe Kuyt için özür diledi! İşte sebebi F.Bahçe Kuyt için özür diledi! İşte sebebi 13:50
Galatasaray'da Singo endişesi! Galatasaray'da Singo endişesi! 14:36
F.Bahçe'den Muriqi sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Muriqi sonrası bir bomba daha! 14:49
Sarr transferinde son dakika! Menajeri İstanbul'a geldi Sarr transferinde son dakika! Menajeri İstanbul'a geldi 15:02