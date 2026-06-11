Beşiktaş'tan transferde Aral Şimşir sürprizi!

Teknik direktörlük görevine Vincenzo İtaliano'yu getiren Beşiktaş, İtalyan hocanın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. 48 yaşındaki teknik adamın "Takımda adam eksilten oyuncu yok" şeklindeki raporu sonrası harekat başlatan Beşiktaşlı yetkililer, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i gündemine aldı. Önder Özen'in ezeli rakip Galatasaray'la da adı anılan 23 yaşındaki sol kanadın durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

LİLLE DE İSTİYOR

Geçen sezon Danimarka Ligi'nde göz kamaştıran performansının ardından devlerin radarına takılan milli futbolcu için Beşiktaş'ın teklifi 9 milyon euro oldu. Midtjylland kulübünün ise Aral için minimum 15 milyon euro bonservis talebi olduğu öğrenildi. Genç yıldızla Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in yanı sıra ABD MLS temsilcisi San Diego'nun da ilgilendiği ifade edildi. Milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Aral'ın transfer sürecini yakından takip ediyor.

'YILIN PROFİLİ' SEÇİLDİ

Aral Şimşir geride bıraktığımız sezonda Midtjylland formasıyla harika işlere imza attı. 23 yaşındaki yıldız, Danimarka Oyuncular Birliği tarafından 2025-2026 sezonunda 'Yılın Profili' seçildi. Milli futbolcu ödül sonrası "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer futbolcuların sizi tanıması harika ve bunun için minnettar olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

FARKLI ROLLERDE OYNAYABİLİYOR

Aral Şimşir'in asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat, 10 numara ve santrfor arkasında görev yapabiliyor. Bu da hocasına taktiksel esneklik sağlıyor. Dripling yeteneği ve bire birde adam eksiltme becerisi yüksek olduğu için Beşiktaş'ın son yıllardaki kronik sorununa tam ilaç olabilecek türden bir oyuncu. Ceza sahası dışından çıkardığı etkili şutlar rakip için büyük tehdit oluşturuyor.

ASİST MAKİNESİ!

Gurbetçi sol kanat, Midtjylland'ın gol yükünü tek başına çekti. Kırmızı-siyahlı takımda tüm kulvarlarda 54 resmi maçta boy gösteren Aral Şimşir, 12 defa ağları havalandırırken, 21 kez de asist yaparak 33 gole doğrudan etki etti. Genç futbolcu ligde 21 karşılaşmada 8 gol ve 13 asistle oynadı.

YEDEK KAFİLEDE YER ALDI

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosundan 26 kişilik nihai kadroya geçilirken, Aral Şimşir 3 kişilik yedek kafilede yer aldı. Dünya Kupası talimatları gereği, teknik heyet olası sakatlık durumlarına karşı genç yıldız ile birlikte kaleci Muhammed Şengezer ve Demir Ege Tıknaz'ı yedek oyuncu statüsünde kampa almıştı.