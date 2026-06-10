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Beşiktaş'ta rota Ruben Loftus-Cheek!

Beşiktaş, orta saha transferi doğrultusunda yönünü AC Milan’ın 30 yaşındaki yıldızı Ruben Loftus-Cheek’e çevirdi. İngiliz futbolcuyu Vincenzo Italiano’nun istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta rota Ruben Loftus-Cheek!

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberinde; siyah-beyazlı kulübün Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i istediği kaydedildi. Haberin detayında, Kartal'ın 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdığı ifade edildi. Beşiktaş'ın Loftus-Cheek'i kiralamak istediği ancak hem oyuncu tarafının hem de Milan kulübünün kiralama önerisine sıcak bakmadığı kaydedildi.

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş'ın teknik patronu Vincenzo İtaliano'nun da İtalya Serie A'dan çok iyi tanıdığı Ruben Loftus-Cheek'i kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesinde bulundurduğu vurgulandı. Milan'la sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek İngiliz orta sahanın piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Orta sahada 6 ile 8 numarada oynayan Loftus-Cheek, bu sezon Milan'da 32 resmi maça çıkarken 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın Milan kulübüyle görüşmelerinin hızlıca devam edeceği iddia edildi.

HER YERDE İSTİKRARLI

Chelsea ve Milan'da orta sahada istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Ruben Loftus-Cheek, rakamlarıyla öne çıktı. Milan'da 3 senede 100 maça ulaşan İngiliz yıldız, Chelsea'de de toplamda 155 resmi karşılaşmada forma giydi.

CHELSEA'DE PARLADI

İngiltere'de Chelsea altyapısından yetişen Ruben Loftus-Cheek, önemli başarılar yaşadı. İngiliz ekibiyle, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazandı. Loftus-Cheek, Chelsea altyapısında da U21 Premier Lig şampiyonluğu ve UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı.

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