Beşiktaş'ta Jose Sa takibi! Bonservis ödemeden...

Siyah-beyazlı kulüpte kale pozisyonu için hareketlilik devam ediyor. Yerlilerden Serhat Öztaşdelen, Altay Bayındır ve Muhammet Şengezer gibi önemli isimleri geniş listesine alan Beşiktaşlı yetkililerin yabancı adaylardan Jose Sa'ya olan ilgisi sürüyor. Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın Portekizli file bekçisi için harekete geçen Kartal'ın oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı. 33 yaşındaki eldivenin ayrılmak istediği öğrenildi.

FESİH BEKLENTİSİ

Beşiktaşlı kurmayların Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planladığı iddia edildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, tecrübeli file bekçisinin İngiliz kulübüyle olan mukavelesini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırması ihtimalini takip ettiği belirtildi. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde girişimlerin hızlandırılacağı aktarıldı. Jose Sa'nın İngiliz ekibiyle Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

Jose Sa geçen sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın kendi sahasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden takip etmişti. 33 yaşındaki file bekçisinin Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı izlemesi, transfer iddialarının alevlenmesine neden olmuştu.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Wolverhampton, Jose Sa'yı 2021 yılının yaz döneminde transfer ederken, Olympiakos'a 8 milyon euro bonservis ödemişti. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Martinez tarafından Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Portekiz K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.