BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Carlos Vicens el yaktı! Çıkış maddesi...

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra takımı kariyerli ve CV'si güçlü bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi arayışlarına devam ediyor. Futbol Direktörü Önder Özen'in Portekiz'de görüşme yaptığı Filipe Luis'in tercihini Monaco'dan yana kullanmasının ardından siyah-beyazlılar rotayı Portekiz'in köklü ekibi Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'e çevirmişti. Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan 43 yaşındaki teknik adamla ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın ciddi bir maliyet sorunu olması, tüm planları alt üst etti. Geçen yıl yaz ayında Portekiz ekibiyle 3 yıllık mukavele imzalayan İspanyol teknik adamın 15 milyon Euro'luk çıkış maddesinin bulunduğu ifade edildi. Portekiz kulübünün bu rakamda indirime yanaşmaması nedeniyle Serdal Adalı yönetiminin geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Carlos Vicens geçen sezon Portekiz Ligi'nde Braga'yı 59 puanla dördüncü sıraya taşımıştı.

ZLATKO DALİC DE LİSTEYE GİRDİ

Listesinde bulunan birçok yabancı adaydan olumsuz yanıt alan Beşiktaş yönetiminin Zlatko Dalic'e de teklif götüreceği ileri sürüldü. 9 yıldır Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından sona erecek. Hırvatistan Dünya Kupası'nda İngiltere, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edecek.

TOPPMÖLLER'E YOĞUN İLGİ

Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan Dino Toppmöller, birçok kulübün markajında. 45 yaşındaki Alman teknik adama, Bundesliga ekibi Köln'den sonra Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın da talip olduğu aktarıldı. İngiliz ekibi finalde Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürmüştü.