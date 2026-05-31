Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın Rossi ısrarı sürüyor! İşte bonservis bedeli

1 numara arayan siyah-beyazlılar, Flamengo’nun 30 yaşındaki Arjantinli file bekçisini renklerine bağlamak için yoğun uğraş sarf ediyor. Brezilya ekibinin bonservis beklentisi 10 milyon euro

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Kaleyi deneyimli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi Agustin Rossi... Siyah-beyazlı yönetim resmi teklif yaptığı Arjantinli file bekçisinin transferini bitirmek için yoğun uğraş sarf ediyor. Flamengo'nun 30 yaşındaki eldiven için yaklaşık 10 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğu ve bu seviyedeki teklifin transfer görüşmelerini hızlandırabileceği aktarıldı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rossi'nin son dönemde performansıyla eleştirildiği, buna rağmen geçtiğimiz sezon Flamengo'nun Libertadores şampiyonluğunda önemli rol oynadığı vurgulandı.

RİO'DA TRAVMATİK OLAY

Agustin Rossi'nin Brezilya'da yaşadığı travmatik olay hafızalarda tazeliğini koruyor. Takımıyla gittiği Libertadores Kupası deplasmanı dönüşü, sabah karşı saat 05.30 sularında Rio'da gasp çetesinin pususuna düşen Arjantinli eldiven facia atlattı. Polisin vardiya değişim saatini kollayan çete üyelerinin 'dur' ihtarına uymayıp gaza basan Rossi'nin lüks aracına tam 4 mermi isabet etmişti. Deneyimli eldiven, aracının yüksek korumalı 'zırhlı' yapısı sayesinde tek bir çizik dahi almadan kurtulmayı başarmıştı.

