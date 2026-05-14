Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan İbrahim Sangare yoklaması!

Savunma yönü kuvvetli bir ön libero arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Nottingham Forest forması giyen 28 yaşındaki İbrahim Sangare’yi transfer listesine dahil etti. Kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli yıldızın menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
ASLLANİ YOLCU

Trendyol Süper Lig'de sezonu hüsranla kapayan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la göreve devam kararı alan siyah-beyazlı yönetimde yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye planlanıyor. Takımın omurgası olan orta sahaya büyük önem veriliyor. Kristjan Asllani'nin opsiyonunun kullanılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Savunma yönü kuvvetli ön libero arayışındaki Kartal'ın gündemine gelen son isim İbrahim Sangare oldu.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaşlı kurmayların, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma istikrarıyla dikkat çeken Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına yazdığı aktarıldı. Serdal Adalı yönetiminin kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek deneyimli orta saha için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Yönetimin bu doğrultuda 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği, sezon sonunda da İngiliz kulübüyle masaya oturacağı ifade edildi.

35 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Nottingham Forest, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2023 yaz transfer döneminde renklerine katarken PSV Eindhoven'a 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon Premier Lig'de 26 karşılaşmada forma şansı bulan İbrahim Sangare, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole katkıda bulundu. 14 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren tecrübeli oyuncu 1 asist yaptı.

AGBADOU'NUN ARKADAŞI

53 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını giyen ve 11 kez ağları sallayan İbrahim Sangare, Beşiktaş'ın savunmacısı Emmanuel Agbadou'nun yakın arkadaşı. Fizik gücü ve temposuyla öne çıkan 28 yaşındaki orta saha, top çalma ve rakibin presini kırma konusunda son derece başarılı. 1.91'lik boyunun verdiği avantajla hava toplarında da rakip için tehdit oluşturuyor.

İYİ TEKLİF GELİRSE YOLCU

Beşiktaş yönetiminin iyi bir teklif geldiği takdirde Wilfried Ndidi'yi satmaya sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, 29 yaşındaki orta sahanın satışından transfer için kaynak oluşturmayı planlıyor. Leicester City'de oynadığı için Premier Lig'de piyasası olan Nijeryalı yıldız, Manchester United'ın göz hapsinde bulunuyor.

