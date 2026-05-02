Sahaya renkli dokunuş

Beşiktaş, Alanya, F.Bahçe ve Trabzonspor'un renk sponsoru Filli Boya oldu. Anlaşmayla Alanya'nın turuncu-yeşil, Beşiktaş'ın siyah-beyaz, F.Bahçe'nin sarı-lacivert ve Trabzonspor'un bordo-mavi renkleri firma tarafından desteklenecek. Nippon Paint-Betek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, yaptıkları sponsorluktan gurur duyduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
