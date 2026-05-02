Kartal'a 45 dakika yetti

Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, zoru kolaya çevirdi. Maça büyük bir rotasyonla başlamasına rağmen ilk dakikadan itibaren rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılar, aradığı golü 8'inci dakikada buldu. Asllani'nin ortasına iyi yükselen Djalo, Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ikiyi arayan Beşiktaş, 21'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Asllani, farkı ikiye çıkardı.

ANTEP ÇOK KAÇIRDI

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın attığı iki golle sona erdi. İkinci yarıda Gaziantep FK daha etkiliydi. Bayo, Kozlowski ve Camara'yla net fırsatları kaçıran Antep ekibi, Draguş'la 88'de farkı 1'e indirdi. Ancak gol VAR'dan gelen uyarıyla iptal edildi. Maç ilk yarıda atılan gollerle sona erdi. Puanını 59'a çıkaran ve dördüncü sıradaki yerini büyük ölçüde garantileyen Beşiktaş, gözünü Salı günü oynayacağı Türkiye Kupası maçına çevirdi.

JOTA'YLA 70 DAKİKA

Jota Silva, Gaziantep FK karşısında şans bulan isimlerdendi. Portekizli oyuncu, Antalya maçından sonra ilk kez 11 başlarken, 70'te yerini El Bilal Toure'ye bıraktı. Jota'nın saha içindeki performansı taraftarlardan alkış aldı.

%90 İSABET

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas verdiği (542) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%90) deplasman maçını Gaziantep FK karşısında oynadı. Sergen Yalçın oyuncularını takdir etti.

BAYO ÇILDIRTTI

Gaziantep FK'nın Lille'den kiraladığı Mohamed Bayo, Beşiktaş karşısında bulduğu üç net fırsattan faydalanamadı. Ersin'le karşı karşıya pozisyonlarda topu dışarı atan Senegalli taraftarları çıldırttı.

10. KEZ YEDİ

Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de 10'uncu kez köşe vuruşundan meşin yuvarlağı ağlarında gördü. 8'inci dakikada Asllani'nin ortasında Djalo kafayı vurmuş ve Beşiktaş kornerden attığı bu golle öne geçmişti.

YASİN'DEN SİFTAH

Beşiktaş'ın devre arasında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan, dün ilk kez bir Süper Lig maçında şans buldu. Geldiği günden bu yana ligde yedek kulübesine hapsolan genç sol bek, Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

VAZQUEZ KULÜBEDE

Geçen haftaki Fatih Karagümrük maçında bu sezon ilk kez forma giyen Devis Vazquez, Gaziantep deplasmanında yine yedek kulübesine çekildi. Cezasını tamamlayan Ersin Destanoğlu, kırmızı-siyahlılara karşı ilk 11'de başladı.

GÖKHAN KADRO DIŞI

Sezon başında Kayserispor'dan alınan Gökhan Sazdağı, teknik heyetin kararıyla Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı. Gökhan'ın yanı sıra; sarı kart cezalısı olan Rıdvan Yılmaz ile sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz Antep deplasmanında yoktu.