Ersin devleşti

4 kurtarış yapan Ersin, Gaziantep forvetlerine geçit vermedi
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözdesi olan Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK karşısında devleşti. 25 yaşındaki kaleci, 40'ta Bayo'yla karşı karşıya açıyı iyi kapatıp, Gineli forvetin topu dışarı göndermesini sağladı. 60'ta Kozlowski, 63'te de Camara'nın gollük vuruşlarında duvar ördü. 4 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, ikisi ceza sahası dışı, ikisi de ceza sahası içindeki gollük vuruşlarda gole izin vermedi. Bu sezon 29 maçta oynayan Ersin, 10 maçta kalesini kapattı.