2026'da hücum farkı

Opta'nın yaptığı çalışmada 2026’da oynanan lig maçları baz alındığında Beşiktaş’ın rakamları öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ilk 4 aylık bölümde 223 şutla en fazla şut çeken takım, 83 isabetli şutla en fazla isabetli şut çeken takım ve 320 kez ile en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan takım oldu.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
