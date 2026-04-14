Konserden 4 milyon dolar

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Tüpraş Stadı'ndaki konserler ve etkinlikler, siyah-beyazlı kulüp için önemli gelir kaynağı haline geldi. Başkan Serdal Adalı konserlerin maliyeti ve zemine etkisi konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını ifade ederek "Mayıs ayında başlayacak konser serisinden kulübümüz 4 milyon dolar gelir elde edecek. Biz konser yapsak da yapmasak da bu çimleri yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.