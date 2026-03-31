Geleceğe yatırım

Bandırmaspor altyapısında sergilediği performansla dikkat çeken 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı Beşiktaş'a transfer oldu. Bordobeyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren Görkem Dağıstanlı'nın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 14 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
