Ferreirinha atağı

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş

Kara Kartal sol kanat takviyesi için rotayı Brezilya’ya çevirdi. Brezilya basını Beşiktaş’ın Sao Paulo’da forma giyen Ferreirinha’ya kanca attığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Brezilya kulübüyle görüşmelere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Yaz döneminde en az 4-5 bölgeye ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlı kurmaylar, kanat transferi için gözünü Brezilya'ya çevirdi. Birçok alternatif isimle dirsek temasında olan Beşiktaşlı yetkililer, Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha'yı transfer listesine dahil etti. Brezilya basını siyah-beyazlıların 28 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını öğrenmek üzere kulübüyle kontak kurduğunu duyurdu. Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico transfer görüşmelerini doğruladı.

ZORLUK ÇIKMAYACAK

Tecrübelı oyuncunun bu sezon performansından memnun olmayan Brezilya temsilcisinin Ferreirinha'nın satışında zorluk çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sao Paulo formasıyla 12 karşılaşmada boy gösteren Brezilyalı oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan sol kanat oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambacı, kış transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelmişti.

SÜRATLİ VE TEKNİK

Brezilyalı yıldızı öne çıkaran vasfı sürati ve dripling yeteneği. Bire birde adam eksiltme özelliğine sahip olan Ferreirinha, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev alabiliyor. Etkili driplingleri sayesinde faul alıp takımına duran top kazandırıyor. Çizgiye inip takım arkadaşlarına etkili servisler yapan 28 yaşındaki sol kanat, içe kat edip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

KANATLARDA SORUN

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kanatlarda yaşadığı sorun bariz biçimde kendini gösteriyor. Sezon başı transfer edilen ancak yedek kulübesine mahkum olan Cengiz Ünder ve Jota Silva kronik problemi çözemedi. Forvet olarak transfer edilen ancak Sergen Yalçın'ın sol kanatta görev verdiği El Bilal Toure'nin sakatlığı, kanatlardan pozisyon üretimini düşürdü.

F.Bahçe'den Bissouma harekatı!
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İngiltere’de Kasım Garipoğlu’na terör finansmanı suçlaması
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın kasası dolacak!
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
Daha Eski
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 00:08