Ferreirinha atağı

Yaz döneminde en az 4-5 bölgeye ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlı kurmaylar, kanat transferi için gözünü Brezilya'ya çevirdi. Birçok alternatif isimle dirsek temasında olan Beşiktaşlı yetkililer, Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha'yı transfer listesine dahil etti. Brezilya basını siyah-beyazlıların 28 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını öğrenmek üzere kulübüyle kontak kurduğunu duyurdu. Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico transfer görüşmelerini doğruladı.

ZORLUK ÇIKMAYACAK

Tecrübelı oyuncunun bu sezon performansından memnun olmayan Brezilya temsilcisinin Ferreirinha'nın satışında zorluk çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sao Paulo formasıyla 12 karşılaşmada boy gösteren Brezilyalı oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan sol kanat oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambacı, kış transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelmişti.

SÜRATLİ VE TEKNİK

Brezilyalı yıldızı öne çıkaran vasfı sürati ve dripling yeteneği. Bire birde adam eksiltme özelliğine sahip olan Ferreirinha, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev alabiliyor. Etkili driplingleri sayesinde faul alıp takımına duran top kazandırıyor. Çizgiye inip takım arkadaşlarına etkili servisler yapan 28 yaşındaki sol kanat, içe kat edip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

KANATLARDA SORUN

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kanatlarda yaşadığı sorun bariz biçimde kendini gösteriyor. Sezon başı transfer edilen ancak yedek kulübesine mahkum olan Cengiz Ünder ve Jota Silva kronik problemi çözemedi. Forvet olarak transfer edilen ancak Sergen Yalçın'ın sol kanatta görev verdiği El Bilal Toure'nin sakatlığı, kanatlardan pozisyon üretimini düşürdü.