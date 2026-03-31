CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan stopere Lukas Klostermann hamlesi! Savunmanın lideri olacak

Beşiktaş'tan stopere Lukas Klostermann hamlesi! Savunmanın lideri olacak

Agbadou’nun yanına ‘lider’ stoper arayan Beşiktaş’ın Leipzig’in savunmacısı Lukas Klostermann’ı gündemine aldığı öne sürüldü. Forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu yaz döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'tan stopere Lukas Klostermann hamlesi! Savunmanın lideri olacak

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Emmanuel Agbadou'nun yanına 'lider' savunmacı arayan siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Teknik heyet Fildişi Sahilli oyuncunun sol stoperde görev yapabileceği yönünde görüş birliğine varırken, tüm enerji sağ stoper takviyesine kaydırıldı. Bu bölge için oluşturulan listenin en dikkat çekici ismi Bundesliga'dan geldi. Radara giren futbolcu RB Leipzig'in tecrübeli defans oyuncusu Lukas Klostermann oldu.

SEZON SONU VEDA

Bild'in haberine göre, 2014'ten bu yana Bundesliga temsilcisinde top koşturan ve kulübün en uzun süreli hizmet veren oyuncusu olan Klostermann, yaz döneminde ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. 29 yaşındaki stoperin en yüksek maaş alan oyunculardan biri olmasına rağmen düzenli forma şansı bulamamasının veda kararında etkili olduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin transfer listesine dahil olan deneyimli futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Bochum'un altyapısında yetişen Lukas Klostermann, 2014 yazında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer oldu. 12 yıllık dönemde Leipzig temsilcisinin formasını 332 kez ıslatan tecrübeli savunmacı, 15 kez fileleri havalandırdı. 12 de gol pası veren ve 27 gole katkıda bulunan Alman futbolcunun kariyerinde kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.

4 AYDIR FORMAYA HASRET

22 kez Almanya Milli Takımı'nda görev alan tecrübeli savunmacı, bu sezon yedek kulübesine adeta demir attı. Son olarak Bundesliga'da 28 Kasım 2025'te Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında süre alan Klostermann yaklaşık 4 aydır forma hasreti çekiyor. 29 yaşındaki oyuncu, Almanya Kupası'nda 2 maçta toplam 71 dakika oynayabildi.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
