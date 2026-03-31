Beşiktaş final aşkına

BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında bu akşam iki Türk ekibi Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Eşleşmede ikinci randevu, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. İki galibiyet alan tarafın finale yükseleceği eşleşmede takımlar gerekirse 8 Nisan'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
