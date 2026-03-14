Beşiktaş’ta kalmak istiyorum

Siyah-beyazlıların devre arasında İnter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Buraya kiralık geldim ama süresiz kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar. Ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü bir taraftarı var. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" dedi
Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
