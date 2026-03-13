CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın, reçeteyi belirledi! Hedefe Gürcü yıldız

Sergen Yalçın, reçeteyi belirledi! Hedefe Gürcü yıldız

Kanatlardaki üretkenlik sorunu teknik heyeti harekete geçirdi. Sergen Yalçın’ın, sürati ve birebirdeki etkinliğiyle öne çıkan Gürcü yıldızı transfer listesinde ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Yönetimin yaz döneminde Fransız ekibiyle yeniden temas kurması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Sergen Yalçın, reçeteyi belirledi! Hedefe Gürcü yıldız

Kış döneminde 7 yeni takviye birlikte güçlenen ve bambaşka bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılarda kanatlarda üretkenlik sıkıntısı devam ediyor. Cengiz Ünder'in yanı sıra Nottingham Forest'ten kiralanan ve bekleneni veremeyen Jota Silva ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vaclav Cerny'nin inişli-çıkışlı form grafiği ve sol kanatta oynayan El Bilal Toure'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak olması, teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların verimlerinin düşük olması nedeniyle yönetimden net bir kanat oyuncusu talep etti. 53 yaşındaki çalıştırıcının birebirde adam eksiltebilen ve süratiyle öne çıkan Zuriko Davitashvili'yi işaret ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların yaz döneminde ilk icraat olarak Gürcü sol kanat için Saint Etienne ile yeniden masaya oturması bekleniyor. 25 yaşındaki yıldız sezon başında da gündeme gelmiş, ancak Fransız ekibi oyuncuyu bırakmama kararı almıştı.

SOL KANAT İÇİN İLAÇ OLACAK

Gürcistan Milli Takımı'nın Khvicha Kvaratskhelia'dan sonra en önemli yıldızı olan Zuriko Davitashvili, yüksek temposu, dinamik oyunu ve çalım kabiliyeti ile öne çıkıyor. 26 yaşındaki yıldız, içe doğru kat ederek kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı takımın kanattaki üretim sıkıntısı için ilaç olarak görülüyor.

12 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin Saint Etienne ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon Ligue 2'de (Fransa 2'nci Ligi) 22 maçta görev alan Gürcü futbolcu, 11 kez ağları sallarken, 3 de asist yaptı. Fransa Kupası'nda da 1 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncunun toplamda 12 golü bulunuyor.

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
G.Saray'da Icardi dönemi bitiyor mu?
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Okullar tatil edildi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'da yıldız ismin maaşına zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34
Daha Eski
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 01:34
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 01:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 01:34
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 01:34
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 01:34
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 01:34