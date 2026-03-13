CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ayağa kalkacağız

Siyah-beyazlı camiaya birlik çağrısı yapan Başkan Serdal Adalı, “Ayağa kalkma sürecindeyiz. Bu süreçte gerektiği zaman her alanda her kulvarda büyük bir mücadele vereceğiz” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Başkan Serdal Adalı, Beşiktaşlı bürokratlar, yüksek yargı mensupları, emniyet mensupları ve iş ortaklarıyla iftar organizasyonunda bir araya geldi. Adalı yaptığı açıklamada "Uzun zaman sonra Beşiktaş'ımızda bir birlik beraberlik havası, geleceğe yönelik umutlu bir bekleyiş görüyoruz. Bu pozitif atmosferi, bu birlikteliği görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Beşiktaşlılar, umutlu ve inançlı olmakta haklılar. Camia olarak yıllardır çok üzüldük. Artık hep birlikte güzel günleri hak ediyoruz. İnşallah sahada alacağımız sonuçlar ve saha dışındaki projelerimizden gelecek müjdeli haberlerle bu mutluluğumuz katlanacak, Beşiktaş'ımız çok daha iyi olacak. Ayağa kalkma sürecindeyiz. Bu süreçte, gerektiği zaman her alanda her kulvarda büyük bir mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

HUKUK KURULU İLE BİR ARAYA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hukuk Kurulu üyeleriyle buluştu. Başkan Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda başkanlığını Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Esra Sayın'ın yaptığı; Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Doç. Dr. Cenk Yaşar Şahin, Doç. Dr. Nil Karabağ, Dr. Öğretim Üyesi Sabah Altay, Av. Özkan Burak Özmen ve Av. Uluç Ali Demir'den oluşan Hukuk Kurulu ile toplantı yaptı.

