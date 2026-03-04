Yüzde 40’lık indirim

Siyah-beyazlı kulüp, 123. yıla özel olarak formalarda yüzde 40'lık indirime gitti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kuruluş Günümüzden, Dünya Beşiktaşlılar Gününe, Galatasaray Derbisinden, Ramazan Bayramına; tüm formalarımızda %40 özel indirim. Bu coşkulu günlerimizi; sokakta, evde, her yerde 2025-2026 sezonu formalarımızla geçirelim" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
