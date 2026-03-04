CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liderlik hedefi

Liderlik hedefi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beşiktaş evinde bu akşam Çaykur Rize’yi konuk ediyor. 7 puanlı Kartal, kazanıp çeyrek finale liderliği alarak çıkmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Liderlik hedefi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele saat 20.30'da başlayacak ve A Haber'den ekranlara gelecek. Kupada 3 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan Kartal, 4 puanlı Çaykur Rizespor önünde 3 puan hedefleyecek. Çeyrek finale liderlik koltuğunda çıkıp seribaşı olmak isteyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi de moral arıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ç. Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alan oyunu, yan top ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: VASQUEZ, GÖKHAN, DJALO, UDUOKHAI, YASİN, NDIDI, SALİH, OLAITAN, DEVRİM, RASHICA, OH

Çaykur Rizespor: ERDEM, MİTHAT, SAMET, SAGNAN, HOJER, TAYLAN, OLAWOYIN, LAÇI, MEBUDE, MIHAILA, HALİL

