Kitabını al maça gel

Beşiktaş, 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başkan Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı İyiliğe Kanat Aç Topluluğu ile iş birliği yaparak bağış kampanyasına imza attı. "Kitabın ışığıyla ay-yıldızın gölgesinde" sloganıyla hayata geçirilen bağış kampanyası kapsamında, taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Çaykur Rizespor'la Tüpraş Stadı'nda oynayacağı maça gelirken yanlarında getirecekleri kitaplar toplanacak, ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
