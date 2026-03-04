Darlin Yongwa iddiası

Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası göze çarptı. Africafoot'ta yer alan haberde, siyah-beyazlıların, Fransa'da Lorient'te oynayan 25 yaşındaki sol bek Darlin Yongwa'yı istediği öne sürüldü. Kamerunlu futbolcunun, Lorient'le sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Beşiktaş'ın harekete geçeceği ifade edildi. Yongwa bu sezon 19 resmi maça çıkarken 1 asist yaptı ve bin 160 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
