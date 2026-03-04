Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Sözleşmesi bitecek olan 2 isme kanca

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Afrika basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africafoot'ta yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient forması giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Takvim'de yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Trabzonspor'un da gündemine gelen Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Haberde 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği belirtilirken, oyuncunun Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamasının beklenmediği detayı da yer aldı.

KAROUANI DE LİSTEDE

Öte yandan yönetimin Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani'nin durumunu da yakından takip ettiği ve sezon sonu kontratı sona erecek 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği de gelen bilgiler arasında.