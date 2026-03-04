Beşiktaş 123 yaşında

CANLI SKOR ANA SAYFA
123. yılını kutlayan Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı özel bir mesaj yayınladı, “Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gururu, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 123 yaşında” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün kuruluşunun 123. yılı için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Adalı, "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gururu, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 123 yaşında. Taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini alan Beşiktaş'ımız, Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğdu" diye konuştu.

ADALETİN TİMSALİ OLDUK

Başkan Serdal Adalı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onurunu yaşamış olan kulübümüz, Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler verdi. Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık" ifadelerini kullandı.

ŞÜKRANLA ANIYORUM

Başkan Serdal Adalı, geçmişten bugüne kulübe katkı veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandıı: "Kulübümüzün 123. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Türkiye'nin ilk spor kulübü "Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü"nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum."

İLK TESCİL EDİLEN KULÜP

123 yıl boyunca Türk sporunda öncü olup ilkleri başardıklarını belirten Serdal Adalı, şunları kaydetti: "Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaş'ımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

YENİDEN BİR BÜTÜN OLDUK

Başkan Serdal Adalı, taraftarlara seslenerek, "Beşiktaş'ımız için ayağa kalkma dönemindeyiz. Uzun zaman sonra huzur, istikrar, güven ortamı hakim. Siz taraftarlarımız da bu doğruları gördünüz. Yeniden bir bütün olmayı başardık" ifadelerini kullandı.

ÖVÜNMEKTE ÇOK HAKLIYIZ

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından 123 yıl için özel bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada, "Övünmekte Çok Haklıyız! Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 123 yaşında! 123 yıl önce bir grup gencin Serencebey'deki Osman Paşa Konağı'nda başlattığı bu eşsiz hikaye, bugün dünyanın dört bir yanında milyonların en büyük sevdası. Türk sporunun temel taşı" denildi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
