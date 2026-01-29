CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Cesar Montes hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Cesar Montes hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak defans hattı için gündemine Meksikalı futbolcu Cesar Montes'i aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan transferde Cesar Montes hamlesi!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar sürpriz bir isim için harekete geçti. Kartal'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Meksikalı stoper Cesar Montes için girişimlere başladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın kısa süre içinde teklif yapmayı planladığı 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Sergio Vizuete de transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vizuete, "Lokomotiv Moskova'nın, Beşiktaş'tan bir teklif aldığı doğru. Bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılıyor. Cesar, şu an Rusya'da halinden memnun. Kış transfer dönemi için bir ayrılık düşüncemiz söz konusu değil. Kulüpler kendi aralarında anlaşır ve bu transferi uygun görürse, bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. Montes ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Rus ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 1 gol, 1 asist kaydeden 1.95'lik stoperin takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

Cimbom'dan Bernardo Silva bombası!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Geleceğe altından "rezerv"asyon
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray İngiltere'de kaybetti!
F.Bahçe'den Man United'lı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52
Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de son 24'e Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de son 24'e 01:52
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 01:52
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! 01:52
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! 01:52
Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! 01:52
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! 01:52
Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor 01:52
F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! 01:52
F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! 01:52