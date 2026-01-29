Beşiktaş'tan transferde Cesar Montes hamlesi!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar sürpriz bir isim için harekete geçti. Kartal'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Meksikalı stoper Cesar Montes için girişimlere başladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın kısa süre içinde teklif yapmayı planladığı 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Sergio Vizuete de transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vizuete, "Lokomotiv Moskova'nın, Beşiktaş'tan bir teklif aldığı doğru. Bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılıyor. Cesar, şu an Rusya'da halinden memnun. Kış transfer dönemi için bir ayrılık düşüncemiz söz konusu değil. Kulüpler kendi aralarında anlaşır ve bu transferi uygun görürse, bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. Montes ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Rus ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 1 gol, 1 asist kaydeden 1.95'lik stoperin takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.