Beşiktaş'tan transferde David Moller Wolfe sürprizi!

Beşiktaş ara transfer döneminin üzerinden 23 gün geçmesine karşın şu ana kadar kadrosuna ekleme yapamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar transferde somut adım atılamaması nedeniyle sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Menajerini değiştiren Nuno Tavares'in kararsızlığı sebebiyle bu transferden vazgeçen siyah-beyazlı kulüp, alternatif isimlere yöneldi. Rotasını Premier Lig'e çeviren Beşiktaşlı yetkililer listenin ilk sırasına Wolverhampton forması giyen David Moller Wolfe'u yazdı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Başkan Serdal Adalı'nın Premier Lig temsilcisi ile 2030 yılına kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için Ada ekibiyle masaya oturacağı aktarıldı. Geçen yıl kış transfer döneminde sarı-siyahlı kulübün Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan renklerine kattığı genç oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 16 resmi müsabakada boy gösteren David Moller Wolfe, 2 gol, 3 asistlik performansıyla 5 gole katkı yaptı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Kondisyonu ve yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Sol çizgiyi verimli kullanıyor. Etkili bindirmeleri ve adrese teslim ortalarıyla öne çıkıyor. 1.87'lik boyunun verdiği fiziksel avantajla ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın uygulamak istediği pres oyununa yatkın.

ZAYIF YÖNLERİ

Premier Lig'e henüz tam anlamıyla adapte olamadı. Wolverhampton'da fazla forma şansı bulamıyor. Konsantrasyon kaybı nedeniyle zaman zaman savunmada pozisyon hataları yapabiliyor. Final vuruşlarını geliştirmesi gerekiyor.