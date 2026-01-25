CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde David Moller Wolfe sürprizi!

Beşiktaş'tan transferde David Moller Wolfe sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak sol bek transferi için İngiliz ekibi Wolves formasını terleten David Moller Wolfe ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transferde David Moller Wolfe sürprizi!

Beşiktaş ara transfer döneminin üzerinden 23 gün geçmesine karşın şu ana kadar kadrosuna ekleme yapamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar transferde somut adım atılamaması nedeniyle sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Menajerini değiştiren Nuno Tavares'in kararsızlığı sebebiyle bu transferden vazgeçen siyah-beyazlı kulüp, alternatif isimlere yöneldi. Rotasını Premier Lig'e çeviren Beşiktaşlı yetkililer listenin ilk sırasına Wolverhampton forması giyen David Moller Wolfe'u yazdı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Başkan Serdal Adalı'nın Premier Lig temsilcisi ile 2030 yılına kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için Ada ekibiyle masaya oturacağı aktarıldı. Geçen yıl kış transfer döneminde sarı-siyahlı kulübün Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan renklerine kattığı genç oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 16 resmi müsabakada boy gösteren David Moller Wolfe, 2 gol, 3 asistlik performansıyla 5 gole katkı yaptı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Kondisyonu ve yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Sol çizgiyi verimli kullanıyor. Etkili bindirmeleri ve adrese teslim ortalarıyla öne çıkıyor. 1.87'lik boyunun verdiği fiziksel avantajla ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın uygulamak istediği pres oyununa yatkın.

ZAYIF YÖNLERİ

Premier Lig'e henüz tam anlamıyla adapte olamadı. Wolverhampton'da fazla forma şansı bulamıyor. Konsantrasyon kaybı nedeniyle zaman zaman savunmada pozisyon hataları yapabiliyor. Final vuruşlarını geliştirmesi gerekiyor.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! 14:50
AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! 14:43
Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli 14:30
G.Antep FK - Konyaspor | CANLI G.Antep FK - Konyaspor | CANLI 14:05
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir 13:51
CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle 13:44
Daha Eski
Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki 13:30
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... 13:20
Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! 13:11
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! 12:34
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! 11:47