Beşiktaş'tan golcü transferinde flaş hamle! Thijs Dallinga...

Sezon başında Roma'dan transfer edilen Tammy Abraham, 21 milyon euro artı Yasin Özcan karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Siyah-beyazlı yönetim bu gelişmenin ardından forvet arayışlarına hız verdi. Rotasını Serie A'ya çeviren Kartal, Bologna'da forma giyen Thijs Dallinga'yı transfer listesine ekledi. 1.90 metre boyundaki 25 yaşındaki golcü, kariyerindeki en verimli sezonunu Excelsior formasıyla geçirdi. Thijs Dallinga 2021- 22 sezonunda 37 maçta 32 kez ağları sallayıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldız forvet, bu sezon ise 4 ayrı kulvarda 24 müsabakada şans bulurken, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin golcü oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Bologna ile masaya oturacağı aktarıldı.

KLASİK 9 NUMARA

Thijs Dallinga klasik 9 numara profilinde. Boyunun avantajıyla hava toplarında rakiplerine bariz üstünlük kuran Hollandalı golcü, ceza sahası içinde son vuruşlarda oldukça etkili. Savunmanın arkasına sürpriz koşular yaparak rakibin dengesini bozabiliyor. Yıldız forvetin zayıf yönü ise ileride top tutma ve oyun kurma süreçlerinde yetersiz kalması.