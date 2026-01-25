CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan golcü transferinde flaş hamle! Thijs Dallinga...

Beşiktaş'tan golcü transferinde flaş hamle! Thijs Dallinga...

Beşiktaşlı yöneticiler, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi sonrası Bologna’nın 1.90’lık Hollandalı golcüsü Thijs Dallinga’yı gündemine aldı. İşte siyah-beyazlı taraftarların bir hayli ilgisini çeken habere dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan golcü transferinde flaş hamle! Thijs Dallinga...

Sezon başında Roma'dan transfer edilen Tammy Abraham, 21 milyon euro artı Yasin Özcan karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Siyah-beyazlı yönetim bu gelişmenin ardından forvet arayışlarına hız verdi. Rotasını Serie A'ya çeviren Kartal, Bologna'da forma giyen Thijs Dallinga'yı transfer listesine ekledi. 1.90 metre boyundaki 25 yaşındaki golcü, kariyerindeki en verimli sezonunu Excelsior formasıyla geçirdi. Thijs Dallinga 2021- 22 sezonunda 37 maçta 32 kez ağları sallayıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldız forvet, bu sezon ise 4 ayrı kulvarda 24 müsabakada şans bulurken, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin golcü oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Bologna ile masaya oturacağı aktarıldı.

KLASİK 9 NUMARA

Thijs Dallinga klasik 9 numara profilinde. Boyunun avantajıyla hava toplarında rakiplerine bariz üstünlük kuran Hollandalı golcü, ceza sahası içinde son vuruşlarda oldukça etkili. Savunmanın arkasına sürpriz koşular yaparak rakibin dengesini bozabiliyor. Yıldız forvetin zayıf yönü ise ileride top tutma ve oyun kurma süreçlerinde yetersiz kalması.

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk yeni golcü! Kanarya'ya dev fırsat...
Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! 14:50
AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! 14:43
Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli 14:30
G.Antep FK - Konyaspor | CANLI G.Antep FK - Konyaspor | CANLI 14:05
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir 13:51
CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle 13:44
Daha Eski
Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki 13:30
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... 13:20
Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! 13:11
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! 12:34
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! 11:47