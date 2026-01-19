CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orkun Kökçü'ye Rusya'dan rekor teklif!

Ara transferde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz Orkun Kökçü gelişmesi yaşanıyor. Rus haber ajansı TASS, Zenit’in 30 milyon euro’yu aşan teklifle Kartal’ın kapısını çaldığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlıların sezon başında tarihe geçen bedelle (25 milyon+5 milyon euro bonus) renklerine kattığı Orkun Kökçü ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. FOTOMAÇ'ın geçen hafta duyurduğu üzere, Zenit'in milli futbolcuya olan ilgisi bambaşka bir boyuta ulaştı. Rus resmi haber ajansı TASS, Gerson'u 27 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya satan Zenit'in Orkun Kökçü transferi için vites yükselttiğini duyurdu. Habere göre Rus temsilcisinin, Beşiktaş'ın kapısını 30 milyon euro'yu aşan resmi bir teklifle çaldığını ve siyah-beyazlılara 'reddedilemez' bir paket sunduğunu aktardı.

İNANILMAZ KATKI SAĞLAR

Rus gazetesi Championat'ın yazarı Vyecheslav Zakharov'un Orkun ile ilgili yorumu dikkat çekti. Zakharov, 25 yaşındaki yıldızın transfer edildiği takdirde hem gol hem asist açısından oyuna katkı sağlayacağını belirterek "Eğer Kökçü Zenit'e katılırsa, Zenit'in 10 yıl boyunca yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ta kaptanlık görevi verilen Orkun Kökçü'nün tavrı net... Sezon başında büyük hayaller ve fedakarlıklarla siyah-beyazlı takıma transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor. Orkun kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek istediğini Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.

