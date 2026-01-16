Spor yazarları Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçını değerlendirdi

Abraham gol attı, moral buldu ama çok daha iyisini yapmalı. Pozitif oyunun içinde hep var, sırtı dönük oynayabiliyor sadece son vuruşlarda adına yakışmayacak kadar aceleci davranıyor.

El Bilal, Afrika'dan ayağının tozuyla geldi, çok güzel bir kafa golü attı.

Önünde boş alan bulduğunda uçup giden, kalabalıklar arasında ise kaybolun Bilal orta-şut seçimlerini doğru yaptığı zaman daha etkili olacaktır.

Beşiktaş, zaman zaman zorlansa da net bir skorla kazanıp Kupa'da ikide iki yaptı. Yolları açık ola.